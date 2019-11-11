رحلة نجاح أغنية كنزة مرسلي مع لايف ستايلز ستوديوز مستمرة

بعد أسابيع قليلة على أطلاق شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية النجمة كنزة مرسلي “La Casa Del Amor” أي “بيت الحب”، تخطى الكليب حاجز الأربع ملايين مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وفي أول تعليق على هذا الرقم الذي حققه الكليب في وقت قصير، قامت كنزة بشكر الجمهور بعدة لغات وذلك عبر حسابها على تويتر، ما دفع بالجمهور الى التعليق وتهنئتها على هذا النجاح مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” متمنين لها مزيداً من التألق والنجاح.

Advertisements

الأغنية ايقاعية، مزيج بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية في آن، كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel وفينيكس. والكليب حمل توقيع عادل سرحان الذي حافظ على عنصر الشباب في العمل، حيث قدّم كنزة بصورة راقية في عدة اطلالات عصرية.