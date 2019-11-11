إليسا تدعم رامي جمال في أزمته مع البهاق







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعاطفت الفنانة اللبنانية إليسا مع الفنان المصري رامي جمال الذي كشف عن إصابته بمرض البهاق الجلدي الذي أصابه منذ فترة متحدثاً في تدوينة مطولة عبر مواقع التواصل عن معاناته من التعليقات الجارحة وتقبل الناس لشكله مع هذه البقع البيضاء.

فيما لاقى تضامناً واسعاً من نجوم لبنان ومصر وسوريا والعالم العربي الذي أعلنوا دعمهم له، برز موقف النجمة إليسا التي أعادت نشر تغريدته على صفحتها رافضة استسلامه وخروجه من الوسط الفني، كاتبة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: "أصل الحكاية مش حماية "شكل"... حكاية روح".

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