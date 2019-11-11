شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تشويقى يكشف عن أول مغامرات Scooby-Doo فى فيلم Scoob والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros عن أول تريلر لـ فيلم الأنيمشن الجديد Scoob، الذى سيطرح في 15 مايو من العام المقبل 2020.

فيلم Scoob من إخراج تونى سيرفونى، وتأليف كيلى فريمون كريج، ومات ليبرمان، ومن بطولة أصوات مارك والبرج، زاك إيفرون، أماندا سيفرد، مكينا جريس، جيسون إسحاق، جينا رودريجيز، ويل فورتى، كيرسى كليمونس، فرانك ويلكر، كين جيونج، ايان ارميتاج، تريسى مورجان، أريانا جرينبلات، بيرس جانيون.

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ويدور فيلم الأنيمشن الجديد حول أول مغامرة لـ Scooby-Doo بالكامل، والتى تكشف كيف أصبح هو وصديقه المفضل Shaggy اثنين من أكثر منتهكى الجريمة المحبوبة فى العالم، حيث تعيدنا قصة الفيلم إلى حيث بدأ كل شيء، عندما التقى كل من سكوبى وشاجى، وتعاونهم مع دافنى وفيلما وفريد لإطلاق Mystery Incorporated.

وكانت قد أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، فى ربيع عام 2020، فى ريو دى جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى وقت مبكر من هذا العام، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم " Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق فى شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".