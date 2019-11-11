شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم يعود لفطوطة على غلاف "فوج" العربية.. ويكشف عن أكثر حاجة تسعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة "فوج" بنسختها العربية، جزء من حوارها مع النجم الكوميدى الكبير سمير غانم، والذى يؤكد به أن أكثر شئ يسعده عند رؤيته المسرح ممتلئا بالجمهور.



سمير غانم على غلاف مجلة

ونشر الحساب الرسمي للمجلة، عبر موقع "أنستجرام"، صورة جديدة من الحوار، تعيده إلى شخصيته الشهيرة "فطوطة"، معلقة عليه :"بالنظر إلى رصيده الهائل الذى يضم أكثر من 100 فيلم ومسرحية، فإن أسطورة الكوميديا سمير غانم يمثّل بذاته رمزاً لأجواء السعادة والمرح".

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وقال غانم فى حواره:" "أسعدُ لحظات حياتى حين أجد المسرح ممتلئاً بالجمهور الذين جاؤوا خصيصاً لمشاهدتى، وحين يضحكون من قلوبهم على ما أطلقه من ’إفيهات‘".