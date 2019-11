شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء رسمياً من تصوير فيلم Fast and Furious 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى القائمون على الجزء التاسع من سلسلة أفلام الاكشن الشهيرة Fast and Furious، من تصوير مشاهد الفيلم نهائياً بعد ان استمر التصوير لأكثر من 6 أشهر في العديد من دول شرق أوروبا والصين.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم المقرر عرضه في إبريل عام 2020، أن مشاهد الفيلم انتهت بالكامل، وفي انتظار الانتقال الى مرحلة المونتاج، على أن يطرح التريلر الرسمي للجزء التاسع من السلسلة نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وعلى سياق متصل حقق الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، الذي جاء بعنوان The Fate of the Furious إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray