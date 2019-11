شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس كورتنى كاردشيان فى حفل People's Choice Awards بـ 11270 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان على نصيب الأسد من الاهتمام و التقاط الصور علي السجادة الحمراء ، وذلك في حفل E! People's Choice Awards لعام 2019 و الذي أقيم في سنتا مونيكا بالولايات المتحدة الأمريكية.

اختارت كورتني كاردشيان البالغة من العمر ( 40 عام ) أن تظهر علي السجادة الحمراء مرتديه "بدله " جمعت اللونين الأسود و الفضي ، و هي من تصميم دار أزياء "Naeem Khan " ووصل سعر " البدلة " إلى 11270 جنيه استرليني .

يذكر أن كورتني كاردشيان حضرت الحفل مع والدتها كريس جينر و شقيقتيها كيم و كلو كاردشيان و ذلك كون العائلة نالت جائزة أفضل برنامج تليفزيون واقع بـ " keeping up with the kardashians "

كورتني كاردشيان



