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شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس كورتنى كاردشيان فى حفل People's Choice Awards بـ 11270 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان على نصيب الأسد من الاهتمام و التقاط الصور علي السجادة الحمراء ، وذلك في حفل E! People's Choice Awards لعام 2019 و الذي أقيم في سنتا مونيكا بالولايات المتحدة الأمريكية.
اختارت كورتني كاردشيان البالغة من العمر ( 40 عام ) أن تظهر علي السجادة الحمراء مرتديه "بدله " جمعت اللونين الأسود و الفضي ، و هي من تصميم دار أزياء "Naeem Khan " ووصل سعر " البدلة " إلى 11270 جنيه استرليني .
يذكر أن كورتني كاردشيان حضرت الحفل مع والدتها كريس جينر و شقيقتيها كيم و كلو كاردشيان و ذلك كون العائلة نالت جائزة أفضل برنامج تليفزيون واقع بـ " keeping up with the kardashians "
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان (12)
كورتني كاردشيان (13)
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