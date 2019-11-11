شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أغنية "مصر فى القلب" للمطربة آية عبدالله الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض بعد غد الأربعاء، أغنية جديدة للمطربة أية عبدالله والتى تحمل اسم "مصر فى القلب"، والتى تعرض على شكل تتر لبرنامج يحمل نفس أسم الأغنية، وهى من كلمات أحمد عبد المليك والحان وتوزيع مودى منير وتصوير محمود البنا.

وأحيت المطربة آية عبدالله مؤخرا، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، وقدمت مجموعة كبيرة من أغنياتها وأغانى الزمن الجميل منها، "انت عمرية " ليه يا قلبي ليه" و" اكدب عليك" و" محبتنيش" وانا صعيدية " و" انا بستناك".

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يذكر أن الفنانة "آية عبد الله" طرحت مؤخر أغنيتها "مصر نمبر وان" علي طريقة الفيديو كليب لدعم المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأغنية، كلمات مصطفى الجمل، وألحان فوزى عز الدين، وتوزيع كاميليو.











