شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدرس الأول من الفنان محمد رمضان لأبنه "على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مع نجله "على"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، موجها له نصيحة ودرس فى حياته. وكتب رمضان تعليقا على الصورة :"الدرس الأول لأبنى عنوانه (ثقتنا فى الله وحده).. ثقة فى الله نجاح". Advertisements

محمد رمضان انستجرام ومن ناحية أخرى، يحضر رمضان حاليا لمسلسله الجديد "البرنس"، المقررعرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، ويشاركه البطولة كلا من إدوارد، روجينا، أحمد زاهر.

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