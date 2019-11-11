شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية فجر السعيد، على توجيه رسالة شكر للفنانة الإماراتية أحلام، بعد مساندتها لها في رحلة علاجها الأخيرة التي خاضتها في باريس مؤخراً.

ونشرت السعيد، صورة لها أثناء رحلتها لباريس داخل الطائرة الطبية وبصحبه المطربة الإماراتية، وهى في حالة غيبوبة تامة وكتبت "في لحظه غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن على حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكراً أحلام، يحيي العظام وهي رميم".

وحرصت الإعلامية الكويتية، على نشر تغريدة سابقة لتوضح من خلالها الحالة الصحية لها وكتبت قائلة "العملية كبيرة وليست سهلة استمرت أكثر من 8 ساعات، خدوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل"، لافتة إلى أن الطبيب الكسندر ريلت أكد أن العملية الأولى كانت لإنقاذ حياتها، لأن وضعها الصحي كان سيئا جدا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة، وكانت مخاطرة منها وكان لا بد منها".