شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تعلن إصابتها بمرض فى عينيها.. وابنها: بحب عنيكى يا ماما عمرك ما هتعجزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة زينة، عن إصابتها بمرض فى عينيها يجبرها على ارتداء نظارة بشكل دائم فى أى مكان توجد به إضاءة، وذلك عبر حسابها الشخصى على "انستجرام".

ونشرت صورة أثناء ارتدائها النظارة وعلقت عليها، "جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع".

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وتابعت:" المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة.. قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه قالي انتي عمرك ما هاتعجزي".

واختتمت حديثها:" حبيبي يا ابني انت وأخوك احلى حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس".