شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: الشرنوبي لن يغنى إلا بموافقة سارة الطباخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد د. علاء سلامة وكيل نقابة الموسيقيين في تصريحات لبرنامج" et " بالعربي أن محمد الشرنوبي لن يستطيع الغناء نهائيا الا بعد حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، وحفله بدار الاوبرا غدا الاثنين ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية سيكون الأخير..

وأضاف لسنا ضد طرف بعينه والموضوع تم دراسته بالنقابة علي مدار ثلاثة أشهر وسمح للطرفين بتقديم كافة المستندات وفي نهاية المطاف انتهي الأمر إلي إيقاف الشرنوبي لأن منتجة أعماله لها كامل الحق في شكواها، ويحسب لها إرسالها خطاب للنقابة موجه للسيد النقيب بالسماح لمحمد بالغناء في حفلته ضمن مهرجان الموسيقي العربية

وعن الإجراءات التي سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة، أجاب حفل الشرنوبي في الأوبرا سيكون الأخير ولن يسمح له بالغناء الا بعد انتهاء الأزمة، وطبقا للتعاقد المبرم بين الطرفين يوجد شرط واضح بأن النقابة تكون الحكم إذا حدث خلاف بين الطرفين ، وبالتالي استخدمنا حقنا وقمنا بوقفه بعد إعطاء ثلاثة شهور مهلة له للحل الودي او تقديم ما يثبت صحة موقفه لكنه

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يرفض الأمرين في حين أن المنتجة الشاكية قدمت كل ما يثبت صحة موقفها بالمستندات وفي النهاية نقابة الموسيقيين اتخذت قرارها وهو نهائي ولا رجعة فيه.