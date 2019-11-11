رامي صبري لـ"رامي جمال": "اتكتب علينا نشوف شتيمتنا بعينينا ونسكت"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
وجه الفنان رامي صبري، رسالة خاصة إلى المطرب رامي جمال، بعد إعلانه الإصابة بمرض البهاق.
ونشر رامي، صورة تجمعه مع جمال، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "ألف سلامة عليك يا روما يا حبيبي، وسيبك من الناس وكلام الناس، عشان لو ركزنا مع كلامهم مش هنشتغل ومش هنعمل حاجة في حياتنا".
وأضاف: "إحنا كفنانين اتكتب علينا إننا نشوف شتيمتنا والكلام السخيف بعينينا ونسكت عشان الفنان مينفعش يرد الإساءة بإساءة زيها، ولكن ربنا موجود وكبير، فعايزك تشد حيلك كدة يا قوي يا جامد، وتسمعنا فنك الجميل يا حبيبي".
يذكر أن المطرب الشاب رامي جمال، كشف عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.
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