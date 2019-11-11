صور| زينة تعلن إصابتها بمرض في العين يجبرها على ارتداء النظارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة زينة عن إصابتها بمرض في العين، يجبرها على ارتداء نظارة طبية، والابتعاد عن الإضاءة.

ونشرت زينة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "جالي تعب في عينيا الحمد لله طبعا، ولا حاجة، اللهم لك الحمد بس مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع".

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تابعت: "المشكلة ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة، قلت له اَمال لما أعجز وأبقي كركوبة هاتعمل ايه، قالي إنتي عمرك ما هاتعجزي، حبيبي يا ابني أنت وأخوك أحلى حاجة في حياتي الحمد لله، ربنا يحميكوا ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يارب".

وتنتظر زينة عرض فيلمها الجديد "الفلوس" الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني، وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، من تأليف محمدعبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.