بصورة تجمعهما داخل سيارة إسعاف.. فجر السعيد توجه رسالة لأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد رسالة لصديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، بعد أن رافقتها خلال رحلتها العلاجية في باريس.

ونشرت فجر صورة تجمعها بأحلام، أثناء تواجدهما بسيارة الإسعاف في فرنسا، وعلقت السعيد على الصورة: " في لحظه غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكراً حلام، يحيي العظام وهي رميم".

يشار إلى أن فجر السعيد، كانت قد تعرضت لوعكة صحية، مكثت على إثرها في المستشفى لفترة طويلة، حيث أصيبت بتسمم حاد في الدم مما أدى لتدهور وضعها الصحي وتوقف قلبها، أثناء عملية تحويل مسار ‏المعدة، وسافرت بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى فرنسا للعلاج ورافقتها في الرحلة العلاجية ‏الفنانة أحلام‎.