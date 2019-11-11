فيديو| نرمين ماهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة نرمين ماهر بعيد ميلاد والدتها، الموافق اليوم 11 نوفمبر الجاري.
نشرت نرمين مقطع فيديو، يضم صور مجمعة لها ولوالدتها، وعلقت: "كل سنة وأنتي بنتي وأمي وروحي يارب يخليكي ليا وياخد من عمري ويديكي، بحبك يا أمي".
وشاركت الفنانة نرمين ماهر في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة علي ربيع، وصابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبدالعزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود.
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