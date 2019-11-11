في عيد زواجهما ..زوجة وائل جسار تبعث له رسالة رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كبتت- بهيرة فودة:
احتفلت ميريل جسار زوجة الفنان اللبناني وائل جسار بعيد زواجهما الـ14، ووجهت له رسالة رومانسية.
ونشرت ميريل صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " هناك أشياء تفقد قيمتها مع الزمن إلّا حبنا يثمر كلما كبر، عيد زواج سعيد يا كل ما أملك".
وتزوج الفنان وائل جسار من ميريل عام 2005، وأنجب منها مارلين، وائل جونيور.
يذكر أن ميريل زوجة الفنان اللبناني وائل جسار نشرت مقطع فيديو، أثناء مشاركتهما في المظاهرات المقامة في لبنان، اعتراضًا على الأحوال الاقتصادية.
وظهر جسار وزوجته وسط المحتجين في الشوارع، يرقصان ويغنيان على الدبكة اللبنانية، وعلقت ميريل: "وهاي أحلى دبكة مع أهلي، ثوار".
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