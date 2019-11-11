الليلة.. حسن الرداد ضيف عمرو أديب في "الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مساء اليوم الاثنين، في حلقة جديدة من برنامجه "الحكاية"، الفنان حسن الرداد.

تبدأ الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساء، ويتحدث خلالها الرداد عن أخر أعماله الفنية، وعن جديدة سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على MBCمصر من الجمعة إلى الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.