باسم سمرة: متفائل بفيلم "صندوق الدنيا" وسعيد بالتعاون مع عمرو القاضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان باسم سمرة، إنه متفائل بفيلم "صندوق الدنيا" الذي بدأ تصويره مؤخرًا، مؤكدًا أنه سيظهر خلال العمل بشكل سيفاجئ الجمهور.
وأضاف في بيان صحفي "قصة الفيلم أعجبتني وكانت سببًا في موافقتي على الانضمام لفريق عمله، كما أنني سعيد بالتعاون الأول مع عمرو القاضي، كمنتج سينمائي".
"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، علي صبحي، ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم: عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، مدير التصوير عمرو فاروق، إنتاج شركة "Kemet Film Production".
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