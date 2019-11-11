بالصور| أسرة "بلا دليل" تحتفل بانتهاء التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
احتفل فريق مسلسل "بلا دليل" بانتهاء تصوير أخر مشاهدهم، في "لوكيشن" تحسين الصحة، بحضور السيناريست إنجي علاء والمخرجة منال الصيفي وبطلة العمل درة.
"بلا دليل" يتم عرضه حاليا على قناة cbcالساعة السابعة والنصف مساء، وعلى قناة CBC Drama الساعة ١١ مساء، وعلى تطبيق WATCHiT .
"بلا دليل" إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض وحازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.
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