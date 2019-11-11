صور.. حفيد الملك فهد يستقبل أبطال مسرحية الملك لير

استقبل الأمير فهد، حفيد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أسرة مسرحية "الملك لير". صور.. عرض مسرحية "الملك لير" في السعودية وعُرضت المسرحية في مدينة الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، والذي أقامته الهيئة العامة للترفية، بالمملكة العربية السعودية. موسم الرياض الترفيهي، والذي أقامته الهيئة العامة للترفية، بالمملكة العربية السعودية. Advertisements وحقق عرض مسرحية "الملك لير"، نجاحًا مذهلًا منذ عرضها في مصر والسعودية. مصر والسعودية. ومسرحية "الملك لير" بطولة كلًا من بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، مجدي كامل، والمسرحية من تأليف وليم شكسبير، وإخراج تامر كرم.

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