تعرف على تفاصيل حفل ياسمين علي في كينيا

تستعد المطربة ياسمين علي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالم العربي في مونتريال بكندا تحت عنوان "ليلة أم كلثوم"، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 17

نوفمبر.

ومن المقرر أن تقدم "ياسمين" خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى بعض أغاني كوكب

الشرق أم كلثوم.

ويذكر أن مهرجان العالم العربي حدث ثقافي يقام سنويا في مونتريال، كيبيك، كندا مكرّس للثقافة والفنون من العالم العربي، وتأسس المهرجان بمبادرة من جوزف نخلة عام 2000 بغرض تشجيع اللقاء والحوار بين الحضارتين العربية والغربية.