مراد فكري يوجه رسالة شكر لنقيب الممثلين

وجه الفنان مراد فكري صادق، رسالة شكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين عقب موقفه النبيل تجاه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

كتب مراد فكرى عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال : "لو قعدت أوصف فى شخصية حضرتك و طيبة قلبك و عقلك الدهب و جدعنتك مش هيكفينى كلااام .. مش موضوع هيثم احمد ذكى الله يرحمه و غيره من

المتوفين و بس" .

وتابع: "لا ناس كتير حضرتك وقفت جنبهم فى حاجات كلنا عارفين انها كانت صعبة و مع ذلك عمرك ما قصرت مع حد فينا .... ربنا يحفظك و يدوم وجود حضرتك فى حياتنا .. دكتور اشرف ذكى مش نجم و نقيب مهن تمثيلية و بس لا والله.. دة أخ كبير

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و اب لكل فنان و فنانة و عضو فى نقابته .. ربنا يحفظك من كل شر يا سيادة النقيب المحترم

اخوك الصغير و تلميذك مراد فكرى" .

وتلقى الوسط الفني صدمة كبيرة بوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز ال35 فجر الخميس الماضي بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ، حيث نال تعاطف كبير من الشعب المصري بجميع فئاته .

جدير بالذكر أن مراد إنتهي من مسرحية "أنا العريس" من بطولة أحمد عبد الله و عايدة غنيم و جمال حجازى .