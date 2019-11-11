محمد الكافورى يحيي حفلًا شعريًّا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، الشاعر الشاب محمد الكافوري، لأحياء حفلًا شعريًّا فى بعنوان "النشرة 2"، وذلك مساء غدًا الثلاثاء، على مسرح النهر الساعة السادسة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم "الكافوري" مجموعة من أجمل الأبيات الشعرية التي يتفاعل معها جمهورة ومحبيه على خشبة المسرح.
ويذكر ان محمد الكافورى شاعر سكندرى شاب، تخصصفى كتابة شِعر العامية الدارجة والشِعر الغنائى منذ ما يقرب من ٣ سنوات، نال خلالهم العديد من الألقاب بعد حصوله على الكثير من الجوائز والميداليات وشهادات التقدير على مستوى محافظة الإسكندرية وخارجها
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