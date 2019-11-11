تراند اليوم : لأول مرة.. نيكول سابا تتعاون مع مطرب مهرجانات شعبي

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، خلال حفلها الأخير بمصر، أنها ستتجه إلى أغاني المهرجانات خلال الفترة المقبلة، وستغير من “ستايل” الغناء الخاص بها تماما.

وكشفت قناة روتانا أن نيكول تستعد حاليا لعمل مجموعة من أغاني المهرجانات، مع فرقة “الدخلاوية”، التي كشف مؤسسها فيجو الدخلاوي، عن استعدادهم للتعاون معها خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا أنه يسعى إلى تغيير الاستايل الخاص بها في الغناء، وأنه أقنعها بتقديم مجموعة من أغاني المهرجانات خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن نيكول سابا، كانت قد اعتذرت عن إحياء الحفل ، الذي كان من المقرر إقامته يوم 19 أكتوبر بجامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram: “اعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا، والقائمين عليها، عن عدم قدرتي إحياء الحفل غدًا، وذلك نظرًا للظروف التي نمر بها نحن اللبنانيون، والتي يمر بها بلدي لبنان، مما حال دون مجيئي وسفري إلى القاهرة، على أمل أن أراكم مجددًا بحفل أخر ورجاء ادعوا لبلدي