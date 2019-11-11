تراند اليوم : مدحت صالح يطرح أغنية “صحبة الآيات” حصريا على راديو 9090

عكف الفنان مدحت صالح، مع صديقه المخرج والملحن وليد جنيدي، منذ أكثر من شهرين لينتهوا من تسجيل الأغنية الدينية “صحبة الآيات” التي كتبها ولحنها جنيدي ووزعها أحمد عبد العزيز، لتنفرد بإذاعتها الراديو 9090 بشكل حصري.

الأغنية في الأصل تتر وموسيقي تصويرية لمسلسل أطفال بعنوان “صحبة الآيات” سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل إنتاج بيكسلز آرت، ومن تأليف أحمد ضوي ومن إخراج محمد الألفي، ورغم ذلك فقد طلبت إدارة راديو 9090 إذاعتها كدعاية للمسلسل قبل عرضه .

كتب وليد جنيدي الأغنية باللغة العربية الفصحى وتقول كلماتها “خلق الإله عبادا في الأرض ساحوا.. فطر النفوس علي الهدي عبر المدى .. إبليس عاث فسادا.. ضاق البارح”.

يذكر أن أغنية “صحبة الآيات” لم تكن التعاون الأول بين صالح وجنيدي فقد اشتركا أيضا في عدة أعمال أخرى منها، أغنية “ثوار العرب” وأغنية “اسمحلي أرفضك” والعديد من الأعمال الوطنية التي غناها مدحت صالح.