تراند اليوم : صديق هيثم زكي أثناء غسل جثمانه : شعرت بانه حي بسبب افعاله

كشف الماكيير محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن مشاركته في غسل جثمان الفنان الراحل.

وقال معوض، في لقاء خاص معه ببرنامج “شارع النهار”، والمُذاع عبر فضائية “النهار”، أنه أثناء مشاركته في الغسل، كان الشيخ كلما يحرك رقبته يعود مرة أخرى وكأنه ينظر إليه، فسأل الشيخ، فقال له إنه يحبك فقط، وعندما مسك يده وجاء يسحبها لم يترك يده، وعندما شكك في وفاته الشيخ قال لي: “يا حبيبي ده ميت خلاص”.

وأضاف: “هيثم كان طيب جدًا، ومن أسبوع طلب مني اللقاء بأقاربه في الزقازيق، لأنه يريدهم بأي طريقة”، موضحًا أن هيثم أحمد زكي، شعر بالوحدة بعد وفاة خاله، وعن أقرب أصدقائه من النجوم كان خالد سرحان، وعمر متولي، ومحمد إمام.

وأشار إلى أن إحساس الوحدة لازم هيثم أحمد زكي، بعد وفاة والده لأن كل الناس كانت جنبه، وهو شخصية خجولة جدًا، حتى بعد خطوبته لم يكن كالأشخاص الذين يقولون أهل خطيبتي ويزورهم، فخجله كان يمنعه من ذلك.

وكشف صديق الفنان الراحل، عن أن هيثم قال له في آخر أسبوع: “أنا حاسس إني هموت ولو مت إطلع قول كل اللي كان مزعلني”.

وأقيم مساء السبت، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وتلقى واجب العزاء رامي شقيق الفنان الراحل من والدته، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد إمام، ومصطفى متولي، كما حضر واجب العزاء عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

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وظهرت إنجي سلامه، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، وهي في حالة انهيار تام، مع بدء العزاء.

وغيب الموت عن عالمنا النجم الشاب هيثم أحمد زكي، يوم الخميس الماضي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وفق التقرير الطبي.

وكشف مصدر أمني في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن الفنان الراحل وجد متوفيًا داخل الحمام بعدما كان يعاني من قيء وألم بالمعدة على مدار اليومين الماضيين، إلا أن الأدوية التي تناولها لم تسعفه.

وكان هيثم أحمد زكي، من الفنانين الشباب الذين برزوا على الساحة خلال العامين الماضيين من خلال مشاركته في مسلسل “كلبش 2″، ومسلسل “علامة استفهام” الذي يعد آخر أعماله وعرض في رمضان الماضي.