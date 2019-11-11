- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 06:53 مساءً - توفي اليوم الإثنين لاعب نادي الزمالك ونادي بتروجت المصري السابق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 31 عاما .
حيث خضع اللاعب منذ فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ قبل أن يتوفى اليوم بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير .
ونشر أصدقاء الراحل خبر وفاته وصورته على مواقع التواصل الاجتماعي ينعونه .. فكتب ” عامر عامر ” حارس نادي الانتاج الحربي المصري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : ” إنا لله وإنا اليه راجعون .. علاء علي في ذمة الله ” .
يذكر أن علاء علي من مواليد 1988 وبدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008 وظل به حتى عام 2012 .. ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجيت والمصري .
وخاض علاء علي طوال مسيرته 175 مباراة بواقع 158 مباراة بالدوري و12 بالكأس و5 مباريات بدوري الأبطال .. وسجل خلال مسيرته 19 هدفا بالدوري وهدف بدوري الأبطال .
يذكر أن اللاعب الراحل متزوج وله طفلين ولد وبنت وهم ” عدي ” و ” لوجي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة لاعب نادي الزمالك المصري السابق عن عمر يناهز 31 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.