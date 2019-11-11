مايا دياب تشعل الأجواء في طابا وتتألق بإطلالة صارخة من جلد النمر – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا ساهرًا في أحد فنادق مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء في مصر وذلك مساء 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقدّمت مايا خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها، أغنية “يابا يابا” التي طرحتها مؤخرًا.

تألقت مايا دياب خلال السهرة بفستان بنقشة جلد النمر، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وسرقت كل الأنظار نحوها.

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وشاركت مايا دياب الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل وأعربت في تعليقها عليها عن سعادتها بالأجواء الرائعة للسهرة.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح ألحان وتوزيع مودي منير، أما الكليب الخاصة بها فهو من إخراج كريستال يونس، وحقق نجاحًا كبيرًا وما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.