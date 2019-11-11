شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري يترأس أول مهرجان عربي للسينما الفرانكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة وزيرة الثقافة على إقامة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية برئاسة الفنان الكبير سمير صبري وتنطلق الدورة الأولى للمهرجان خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ والذي يعد أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية في المنطقة العربية.

أكد الفنان سمير صبري أن مكتبة الإسكندرية ستستضيف فعاليات المهرجان المختلفة و سيقام بالتعاون مع منظمة الدول الفرانكوفونية التي تحتفل العام المقبل بيوبيلها الذهبي ومرور٥٠ عاما على إنشائها.

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وقال سميرصبري أن هناك مشاورات لإدراج المهرجان وفعالياته على أجندة احتفالات المنظمة باليوبيل الذهبي والتي تستمر طوال 2020 وان الفنانة الكبيرة ليلي علوي تتولى الرئاسة الشرفية للمهرجان فيما تضم لجنته العليا نخبة من كبار الأدباء والسينمائيين منهم الكاتب الكبيرمحمد سلماوي والكاتب شريف الشوباشي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الأسبق والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والدكتورأنورمغيث والإعلاميتان سناء منصور وسلمى الشماع وآخرين وأوضح أن المهرجان بدأ في تلقي الأفلام المشاركة في دورته الأولى وأن إدارة المهرجان استقرت على أسماء المكرمين حيث تقررتكريم ٣ شخصيات سينمائية بارزة احداها شخصيه مصرية والأخرى عربية والأخيرة فرنسية.