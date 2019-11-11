قصر باكنجهام يبحث عن عامل نظافة براتب خيالي

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية اليوم الإثنين عن إعلان قصر باكنجهام والذي يعد المقر الرئيسي للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن حاجته إلى عامل نظافة .

والذي سوف ينضم إلى فريق ” وندسور بالاس ” براتب يتخطى الـ 14 ألف جنيه استرليني .

حيث ذكرت الصحيفة أن المطلوب لهذه الوظيفة سيحصل على راتب سنوي مقداره 14 ألفا و742 جنيه إسترليني مقابل التزامه بتحقيق المعايير الاستثنائية من الخدمات والمهام المطلوبة منه .. والتي تشمل صيانة ورعاية نظافة مجموعة واسعة من التصميمات الداخلية فضلا عن الانضمام لمساعدة موظفي القصر في المناسبات الكبري .

كما أن الموظف المطلوب ستكون له اتصالات مع أفراد الأسرة الملكية وضيوفها وجميع الموظفين العاملين في قصر باكنجهام .