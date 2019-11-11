شريف منير ينفعل على متابع بسبب هيثم أحمد زكي : ” عيب بقى “

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - نشر الفنان ” شريف منير ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تتضمن منشورا كان قد نشره الفنان الراحل هيثم أحمد زكي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يتحدث من خلاله هيثم عن الحب والزواج .

حيث كتب الفنان الراحل في منشوره : ” في ناس حبناهم وحبونا بس للأسف النصيب مكملش القصص الحلوة القليلة اللي في حياتنا .. لما بقول إني مش هتجوز غير حد بحبه بكون متأكد إني لما لما اتعب مش هيسندني ويقف جنبي غير حد بيحبني ولما أكون في ضيقة مش هيطبطب ويهون عليا غير حد بيحبني .. لما شكلي يتغير مش هيفضب جنبي ويرجعلي ثقتي في نفسي تاني غير حد بيحبني ” .

وتابع هيثم : ” لما الحمل يزيد مش هيهون عليا غير حد بيحبني .. لما أكون غايب وبعيد محدش هيصون غيبتي ويحفظ مكانتي غير حد بحبه .. ولما اكون في لحظة فرحة واكون فرحان الاقيه يشاركني فرحتي ” .

وأضاف : ” الإمكانيات والماديات ممكن تعمل أكبر بيت في الدنيا بس عمرها ما تشتري حب وسند راحة بال وأمان ابدا .. الجواز صداقة وحياة كاملة مش الفترة الحلوة اللي في الاول وخلاص .. مش كل حاجة المناظر والمظاهر .. لو ملقتش اللي تحبه ماتحبش اللي تلاقيه ” .

وكتب شريف منير في تعليقه على المنشور الخاص بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي أعاد نشره : ” يا جمالك ” .

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وتفاعل عدد كبير من متابعي شريف منير على الصورة بالدعوات بالرحمة للفنان الراحل .. ولكن جاء تعليق من أحد المتابعين يهاجمه فيه قائلا : ” إنتوا كنتو مقصرين في حقه ” .

ليرد شريف معلقا على ذلك قائلا : ” حضرتك عرفت منين إننا مقصرين هو أي كلام وخلاص .. يعني اللي كان بيسأل عليه سواء كان بالتليفون أو بيزوره كان هيبلغ حضرتك .. هو الزيارات والمقابلات نعمل بيها تقرير منشور على إنستغرام .. عيب بقى ” .