شاهد .. الشيخ المنيع يوضح حكم قراءة القرآن من الهاتف الجوال على غير وضوء

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ ” عبدالله المنيع ” في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” والمذاع على قناة ” الرسالة ” عن حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال وجواز ذلك في حالة عدم الوضوء .
فقال المنيع أن قراءة القرآن من الجوال جائزة ولكن الأفضل القراءة من المصحف .. وأن الأصل في أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية أنها طاهرة لذلك لا يوجد مانع في القراءة منها .
وأشار إلى أن مسألة وجوب الوضوء أثناء قراءة القرآن من الجوال تحتاج للمزيد من النظر والتأمل .. وهل يعامل مثل معاملة المصحف الذي لا يجب مسه إلا بطهارة .
مشددا على أنه لابد من احترام جهاز الجوال إن كان مفتوحا على القرآن كاحترام المصحف .
وأضاف أن ما يسري على الجوال إن كان سيستخدم في قراءة القرآن يسري أيضا على المصحف فلا يجوز فتح الجوال على تطبيقات القرآن داخل دورات المياه .
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