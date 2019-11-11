حقيقة وفاة المطربة العالمية ” سيلين ديون ” في حادث تحطم طائرة

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - بعد انتشار مقطع فيديو يتضمن خبر وفاة المطربة العالمية ” سيلين ديون ” على مواقع التواصل الإجتماعي في حادث تحطم طائرة وهو الخبر الذي نسب إلى قناة ” CNN ” والذي تسبب في صدمة كبيرة لدى جمهورها .
خرجت عدد من الصحف الأجنبية لنفي هذا الخبر والتأكيد بإنه ما هو إلا مجرد شائعة ولا تمت للحقيقة بصلة .
كما قام موقع ” snopes ” بإيضاح حقيقة الأمر وكذب مدعيه .. حيث نشر الموقع الفيديو الحقيقي الذي فبرك من خلاله مروجي الشائعات الخبر لإضفاء مصداقية علي الأمر لينفي الموقع كل ما نشر ويوضح أن الفيديو مفبرك .
وفسر البعض أن ما حدث هو دعاية للألبوم الذي من المقرر طرحه يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري بالأسواق .. وأن هذه الشائعة أدت لتصدر سيلين ديون تريند بمواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنحاء العالم .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.