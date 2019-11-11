وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي اليوم الاثنين 11 نوفمبر، علاء علي، لاعب الزمالك وسموحة وبتروجيت السابق، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

عامر عامر حارس الانتاج الحربي، كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “إنا لله وإنا اليه راجعون، علاء علي في ذمة الله”.

وقال حارس الانتاج الحربي في تصريحات صحفية :”علاء عاني كان يعاني مؤخرا من وعكة صحية حتى توفاه الله”.

علاء علي مواليد 1988، توفي في عمر الـ31 عام، بدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008 ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجيت والمصري.