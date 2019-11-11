نسرين طافش تطل بالأبيض . بعد شائعه زواجها من طارق العريان

الإثنين 11 نوفمبر 2019

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة لها ظهرت خلالها بفستان أبيض خطفت به الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها. وكانت أنباء تداولت الأسابيع الماضية عن طلاق المخرج طارق العريان من زوجته المطربة أصالة، وزواجه من الفنانة نسرين طافش، وهو الأمر الذي نفاه طارق ونفته الفنانة أيضاً.



وقالت طافش خلال لقائها فى برنامج عرب وود: “كل ما يمكن قوله أن ما يتردد غير صحيح ومن أطلق هذه الشائعة هم ناس فاضية كما وصفتهم المطربة أصالة والتي ردت بقوة عليهم”.

واعتمدت طافش في ظهورها على فستان أبيض طويل ورفعت شعرها واعتمدت على مكياج هادئ، كما نسقت مع إطلالتها فصي لولي في أذنيها.

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علقت طافش على صورة: "مساء السلام والحب والجمال على الناس الطيبين". وعلى صورة أخرى علقت "الكون يفتح أبوابه فقط للذين ينتبهون".

جدير بالذكر، أن نسرين طافش شاركت فى ماراثون مسلسلات شهر رمضان المبارك 2019 بمسلسل مقامات العشق مع يوسف الخال، ومصطفى الخانى، ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

وتميزت الفنانة نسرين طافش في العديد من المسلسلات السورية وظهرت بشكل ملموس في مسلسل "صبايا" الذي كان يعرض في شهر رمضان من كل سنة ليصل الثلاث أجزاء وقد نال إعجاب الجمهور بصورة كبيرة. أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنانة نسرين طافشكانت: " أهل الغرام"،" فنجان الدم"،" بنات العيلة"،" جلسات نسائية"،" صبايا".