تامر حسني لرامي جمال: مرضك مش معدي... متخبيش نفسك

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الفنان المصرى تامر حسنى والفنان رامى جمال

لا يزال نجوم الفن يواصلون إعلان دعمهم للفنان رامي جمال، بعد الكشف عن مرضه لأول مرة، أمس الأحد، وحديثه عن معاناته وتفكيره في الاعتزال بسببه. وجه الفنان تامر حسني رسالة لرامي عبر حسابه على Instagram، كاتبا: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب وليك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لا هو مؤذي ولا مُعدي وكل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر وفي منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة". أضاف: "المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار وبيقولوا الحمد لله ومكملين وعندهم إرادة وبينجحوا أكتر من الأول لازم تكمل نجاح يا رامي وشيل أي هلاوس من دماغك وإوعى تخبي نفسك.. اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك صدقني دي حاجه عاديه يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين أزاي ونفسهم يفرحوك". تابع: "وبعدين إفتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك وبقى أسطورة مبتتكررش خااااالص وأنت فنان وعارف.. أنا واثق إنك مؤمن وبتحمد ربنا وهتقوم وهتكمل وهفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي إنك هتنجح أكتر وأكتر وربنا هيكرمك أجمل كرم وهتشوف قريب بحبك يا رامي ". وكان رامي جمال كتب عبر حسابه الخاص على Facebook، إيضاحًا حول حالته الصحية، قائلًا: "الحمد لله الذي أحبني ‏فابتلاني، وأقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق، وجربت ‏انواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية ‏شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".‏ تابع: "وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم ‏واللي يسألني هو ده معدي، أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها ‏لدرجة خلت ناس تقول لي شوف بيزنس تاني أعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".‏ أضاف رامي جمال: "فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة ‏دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي بنا ابتلاهم بيه ‏من نظرة إن شكله غريب الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت ‏عليكم بس قولت أشرككم في حياة فنان"‏.