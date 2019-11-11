هند صبري: لولا زوجي لما حققت كل هذا النجاح

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته الممثلة التونسية هند صبري خلال الفترة الأخيرة عبر فيلمها التونسي “نورا تحلم” الذي حصدته بفضله جائزة “أفضل ممثلة” في مهرجان الجونة السينمائي وفيلمها المصري “الفيل الأزرق 2″، كشفت عن حال السعادة التي تعيشها.

وتحدّثت عن دور زوجها في وصولها لهذا النجاح المستمرّ منذ بدء مسيرتها التمثيلية منذ 20 عاماً. وقالت في تصريحات لها: “لولا دعم زوجي ووالدتي لي لما حققت كل هذا النجاح، فلهما كل الفضل في ما أنا عليه اليوم، ولذلك حرصت على إهدائهما الجائزة فور حصولي عليها، كنوع من ردّ الجميل لهما”.

ولماذا يبتعد زوجها عن الأضواء؟ أجابت صبري: “لأنه من الأشخاص الذين لا يحبّون الشهرة”.