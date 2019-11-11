رويدا عطية تعتذر من “الصبوحة” في عيد ميلادها: “ما تقولي نسيتك”

متابعة بتجــــــــــرد: وجّهت النجمة السورية رويدا عطية رسالة مؤثرة إلى الفنانة الراحلة “الشحرورة” صباح، في ذكرى ميلادها التي توافق في 10 تشرين الثاني الجاري.

وعطية المعروفة دائماً بمحبتها الكبيرة لـ “الصبوحة”، وجّهت اعتذاراً لها نظراً إلى أنها عايدتها في 11 الجاري بدلاً من العاشر منه، مرجعة السبب إلى أمومتها.

وقالت عطية في رسالتها للراحلة بعدما نشرت صورة لها على “إنستغرام”: “ومبارح مرق عيدك ما تقولي نسيتك‬، بس انا صرت ماما يا صبوحه وكل وقتي معو. من وقت ما اجا زين ع الدنيا وانا بغنيلو من اغانيك وحيكبر على محبتك ورح خبرو اديش كنتي تحبيني، لهيك لا تكوني زعلتي وينا رويدا ما عايدتني، الله يرحمك يا حبيبتي وخلي عينك ع لبنان وشعبه حتى تتحقق احلامو “.