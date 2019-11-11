سبب إقفال حساب كارين رزق الله على “تويتر” مجهول!

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن الممثلة والكاتبة كارين رزق الله كانت تواجه مشكلة في حسابها الخاص على “تويتر” بعدما أقفِل على مدى نحو يوم كامل لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن ولم تذكرها رزق الله.
وأعلمت رزق الله متابعيها على “تويتر” بأنها أعادت فتح حسابها بنفسها. وغرّدت بهذه الكلمات: “رجعت.. هنّوني عرفت لحالي
ارجع افتح الحساب”، في حين أن بعض متابعيها تساءلوا عن السبب وراء إقفال حسابها الذي تنشط عليه يومياً.
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