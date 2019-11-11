فاليري أبو شقرا تكشف عن موعد زواجها

متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما كانت قد أعلنت خطوبتها رسمياً من رجل الأعمال زياد عمّار، حدّدت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا موعد دخولها القفص الذهبي في أوائل الصيف المقبل من عام 2020.

وتحدّثت فاليري أبو شقرا عن طريقة تعارفها على خطيبها زياد في حديث لمجلة “سيدتي” قائلةً “التقينا في إحدى المناسبات، وكان كل منا مع أصدقائه، وكان يوجد شخص مشترك أعرفه وأثناء تبادل السلام والتحية معه تعرفت على خطيبي”.

وكشفت فاليري عن أول ما لفتها إلى خطيبها في أول لقاء بينهما بالقول “أول ما لفتني إليه شيء غريب وهو صوته، ومن خلال طريقة كلامه لفتني ذكاؤه ونضوجه ولمست أنه رسم طريق حياته وجاد، ومن بعد هذا اللقاء تكررت لقاءاتنا وكل يوم أكتشف فيه أشياء جديدة أحبها. كما أحب قلبه الكبير وقدرته على الاستيعاب عدا عن أنه شخص متفاهم مع نفسه ويعتبر أن النقاش والحوار هما الباب لحل كل الأمور، وناضج جداً في التعامل مع كل المواضيع والمواقف والظروف”.