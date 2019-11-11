أميتاب باتشان يغيب عن مهرجان كولكاتا لظروف صحية

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وفاء فاروقالإثنين 2019/11/11 05:41 م بتوقيت أبوظبي
الممثل الهندي أميتاب باتشان
لأول مرة منذ ٦ سنوات غاب النجم الهندي أميتاب باتشان عن مهرجان كولكاتا السينمائي، الذي يعتبر ضيف شرف دائماً فيه، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية.
ويعاني أميتاب باتشان من مشكلة في الكبد منذ أكثر من عام وتم احتجازه بالمستشفى في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمدة ٣ أيام بعد تدهور حالته، ولكنه خرج بعد ذلك ليكمل تصوير حلقات برنامج "من سيربح المليون" وكذلك فيلم "جولابو سيتابو" المفترض طرحه عام 2020.
ويشارك النجم الهندي متابعيه عبر "تويتر" حالته الصحية، قائلاً في تغريدة: "ألتزم الفراش وأتابع الدوري الإنجليزي بعدما منعني الأطباء من المشاركة في مهرجان كولكاتا".
وعلقت الجماهير على التغريدة بالكثير من التفاعل العاطفي والأسف على ما يمر به أسطورة الهند، كما تصدر خبر مرض أميتاب "تريند"، الإثنين، على تويتر الهند.
وأكد النجم البالغ من العمر 76 عاماً أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً حتى يعود من جديد لممارسة حياته الطبيعية دون الاستماع إلى أوامر الأطباء ولكن الأمر يتطلب بعض الراحة.
وعلق رئيس وزراء ولاية البنغال، ماماتا بانيرجي، على خبر مرض باتشان، قائلاً: "تلقيت اتصالاً من نجمنا المحبوب يعتذر فيه عن حضور مهرجان كولكاتا الـ25 لهذا العام، بسبب حالته الصحية، وبعدما أجريت اتصالاً بالاطباء أكدوا أن حالته مستقرة، لذلك ندعو فقط أن يعود الأسطورة أميتاب إلى كامل صحته قريباً".
وقدّم باتشان آخر أفلامه "سيرا" بمشاركة نجم التاميل شيرانجيفي الذي طرح في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحقق إيرادات تخطت 200 كرور روبية أي ما يعادل 29 مليون دولار.
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