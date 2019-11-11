جنيفر أنيستون: "فرندز" هدية الحياة.. وتفوز بهذه الجائزة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يرتبط اسم المُمثلة العالمية جنيفر أنيستون، 50 عامًا، ارتباطً وثيقًا بشّخصية "راتشيل غرين" التي لعبتها في مُسلسل فرندز الكوميدي الأيقوني على مدار 10 سنوات، والذي ما زالت حديث النّاس حتّى يومنا هذا، حتى وبعد انتهاء عرض المُسلسل بـ 15 عامًا.

وفي ليلة أمس الأحد، تواجدت أنيستون في واحدٍ من أضخم حفلات توزيع الجوائز في عالم هوليوود، ألا وهو "People's Choice Awards" بنسخته الـ 45، إلى جانب ألمع أسماء المشاهير من عوالم التمثيل والغناء وتقديم البرامج، أمثال فتيات كارداشيان.

وليس ذلك فحسب، بل فازت جنيفر أنيستون بجائزة الأيقونة في السّهرة، والذي قدّمها لها صديقها وزميلها الذي مثّل معها بطولة أجدد أفلامها "Murder Mystrey"، الممثل العالمي آدم ساندلر.

وفي خِطاب الشّكر الذي قدّمته جنيفر، لم تنسى ذِكر المُسلسل الذي أطلق شُهرتها إلى أوجها Friends، وأشارت بأنّه كان السبب وراء الكثير من الفُرص التي جاءتها، والجوائز التي حصلت عليها.

وسردت أنيستون كلماتٍ مليئة بالعاطفة على مسامع الحاضرين أثناء خطاب الشّكر، تحدّثت من خلالها عن مهنتها في التّمثيل، وشكرت مُعجبيها المُخلصين الذين دعموها طِوال السنين الماضية، وقالت بأنه لشرفٌ لها بأن تحصل على هذه الجائزة.

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وفي السّياق نفسه، لم تنسى جينيفر من ذِكر مُسلسلها الجديد الذي سيُذاع عبر شبكة أبل Apple TV+، والذي سيحمل اسم "The Morning Show"، أي "البرامج الصباحي"، والذي سيُشاركها في بطولته الممثلة العالمية الموهوبة "ريس ويذرسبون".

أمّا آدم ساندلر، الذي قدّم جينيفر لاستلام جائزة الأيقونة، فقد وصفها بـ "واحدة من أعز صديقاتي"، ولم يصفها بالجميلة فقط، بل قال عنها بأنها نموذج عندما يتعلق الأمر باهتمام بالآخرين، فضلًا عن امتلاكها قلبًا كبيرًا.

وأضاف ساندلر: "أحب هذه الفتاة بصدق، وأحب أن أصنع الأفلام معها، وأتمنى أن أصنع المزيد معها".

يُذكر أنَّ جنيفر أنيستون هي ثاني نجمة تحصل على جائزة الأيقونة People's Icon Award، وذلك بعدما فازت بها الممثلة العالمية الكوميدية "ميليسا ماكارثي" العام الماضي، وهو العام الذي أطلقت فيه الجائزة لأوّل مرة.

ويُشارُ أيضًا إلى أنّه حصلت جنيفر أنيستون على 7 جوائز People's Choice Awards في الأعوام الماضية، بالإضافة إلى جائزة غولدن غلوب وجائزة إيمي.