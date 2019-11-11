حسن الرداد يوجه الشكر لأشرف زكي على موقفه في عزاء هيثم أحمد زكي

نشر الفنان حسن الرداد رسالة شكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لما قدمه في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



وقال الرداد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الأستاذ المحترم د. أشرف ذكي، مش عارف أشكر حضرتك إزاى على جدعنتك ومواقفك الإنسانية الصادقة مع كل الفنانين على مدار سنين طويلة أنا شاهد على كتير قوى منها، وآخرهم اخونا المغفور له بأذن الله #هيثم_أحمد_زكي، كنت واقف كأب وصديق وأخ بكل حب وصدق، مش عشان منصبك كنقيب، لكن عشان حضرتك راجل محترم وجدع وضهر حقيقى لنا كلنا، حقيقى أنا فخور إنى أنتمى لنقابة حضرتك نقيبها، وفخور إنى أعرف حضرتك وإنك أستاذى، ربنا يكرمك ويوفقك ويديك الصحة، شكرًا أستاذى العزيز".



يذكر أنه قد رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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