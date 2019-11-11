فؤاد عبدالواحد يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

كشف الفنان فؤاد عبدالواحد عن تعاونه مع الشاعر بدر بن عبدالمحسن، عبر أغنية جديدة سيقدمها في ألبومه الغنائي المقبل.

وأوضح "فؤاد" ، أن الأغنية الجديدة ستكون من ألحان الملحن ياسر بو علي، وأنه وضع صوته عليها وأصبحت جاهزة من تسجيل وتنفيذ ومكساج، لضمها ضمن أغنيات الألبوم الذي بات في مراحله الأخيرة من الإعداد والإنتاج من جميع الجهات.

ويعمل فؤاد عبدالواحد منذ مدة طويلة على تجهيز أغنيات الألبوم الجديد الذي سيضم مجموعة كبيرة من أهم الأسماء على المستوى الشعري والتلحيني والتوزيع الموسيقي، موضحًا أنه يتعاون مع الملحن ياسر بو علي عبر عدد كبير من الأغنيات، مؤكدًا سعادته بتكرار وتجديد التعاون معه في الألبوم بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة.

من جهة أخرى، يستعد فؤاد عبد الواحد لإحياء حفل جماهيري في مدينة الرياض، يجتمع بها مع الفنانين عبادي الجوهر والفنانة أسما لمنور ضمن حفلات موسم الرياض، يوم 16 نوفمبر 2019 في مركز الملك فهد الثقافي، من تنظيم روتانا وتحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للترفيه، والمنقولة على الهواء مباشرة عبر شاشات قنوات روتانا.

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