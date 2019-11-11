نسرين طافش تخطف الأنظار بالأبيض في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نسرين طافش عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستغرام" صورة جديدة لها ظهرت خلالها بفستان أبيض خطفت به الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها.
وكانت أنباء تداولت الأسابيع الماضية عن طلاق المخرج طارق العريان من زوجته المطربة أصالة، وزواجه من الفنانة نسرين طافش، وهو الأمر الذي نفاه طارق ونفته الفنانة أيضًا.
وتعكف نسرين حاليًا على التحضير لفيلم جديد من المقرر أن تكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.
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