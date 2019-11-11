الشرنوبي وكارمن وفايا السورية على المسرح الكبير الاثنين

تتواصل فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على المسرح الكبير، حفل للمطرب الشاب محمد الشرنوبى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري، يسبقه فاصل غنائي لكل من كارمن سليمان والسورية فايا يونان، وذلك عقب فقرة لفرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الدكتور هياف ياسين.

وفي نفس التوقيت، يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلًا لفرقة المطرب يحيى عبدالحليم "فن" بقيادة المايسترو مدحت حميدة، كما يستضيف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" فاصلًا للنجم اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، يسبقه فاصل لكل من أحمد سعيد، أميرة أحمد، سارة زكي وأشرف وليد.

وعلي مسرح أوبرا دمنهور، تقدم النجمة ريهام عبدالحكيم حفلًا بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بعد فاصل لكل من مصطفي النجدي، محمد حسن، إبراهيم راشد، ومحمود عبدالحميد.

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