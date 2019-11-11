القاهرة – لايف ستايل
يتعاون الشاعر الغنائي جمال الخولي مع المطرب تامر عاشور في أغنية جديدة سيتم إطلاقها ضمن أغاني ألبومه المقبل ، والمتوقع إطلاقه في صيف 2020.
وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها جمال الخولي مع تامر عاشور، حيث تعاونا من قبل في ألبوم " أيام " بأغنية "من غير ما أحكيلك"، وهى من ألحان محمد النادى، وتوزيع نابلسى.
يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهى : "ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية".
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كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يجدد تعاونه مع جمال الخولي بعد نجاحهما في الألبوم الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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