طرح محمد رمضان، أحد مصممي الأفيشات الخاصة بالأفلام، بوستر فيلم "العنكبوت" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، وظهر من خلال البوستر "منتقبًا" ومنفردًا باقي الأبطال.
ويواصل السقا تصوير مشاهد فيلم "العنكبوت" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائى في أجازة منتصف العام المقبل.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين، يسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى.
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أحمد السقا في كواليس تصوير "العنكبوت"
كانت هذه تفاصيل خبر طرح الإعلان الدعائي المبدئي لفيلم"العنكبوت" لأحمد السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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