طرح الإعلان الدعائي المبدئي لفيلم"العنكبوت" لأحمد السقا

طرح محمد رمضان، أحد مصممي الأفيشات الخاصة بالأفلام، بوستر فيلم "العنكبوت" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، وظهر من خلال البوستر "منتقبًا" ومنفردًا باقي الأبطال.

ويواصل السقا تصوير مشاهد فيلم "العنكبوت" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائى في أجازة منتصف العام المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين، يسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تامر مرسي يعلن تعاقده مع أحمد السقا بصورة عبر "فيسبوك"

أحمد السقا في كواليس تصوير "العنكبوت"