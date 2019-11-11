نيكول سابا ترفع العلم اللبناني خلال حفلها الغنائي في "الزهور"

القاهرة – لايف ستايل أقامت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلاً غنائياً ضخماً داخل نادي الزهور بمدينة نصر في القاهرة بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم من مختلف الأعمار. وحرصت نيكول علي رفع العلم اللبناني قائلة :"وأنا هفضل أحلم بثورة بلدي في تحقيق الحرية ومكافحة الفساد" وسط أجواء حماسية من الجمهور المصري الذي ردد "بنحبك يا لبنان". علي جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية. Advertisements قد يهمك ايضاً: نيكول سابا ترفض "نكتة" نجيب ساويرس نيكول سابا تعتذر عن إحياء حفل غنائي

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