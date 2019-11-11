المغربي سعد لمجرد يروي تفاصيل اللقاء الوحيد الذي جمعه بهيثم أحمد زكي

حالة شديدة من الحزن تجتاح الوسط الفني بعد رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر 35 عاماً فجر الخميس السابع من نوفمبر بمنزله في الشيخ زايد.

وبعد وفاة هيثم أحمد زكي حرص المطرب المغربي سعد لمجرد على رواية تفاصيل اللقاء الأول والأخير الذي جمعه به في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب سعد لمجرد عبر حسابه على انستغرام :"تعرفت على هذا الإنسان الطيب الخلوق الفنان في مدة وجيزة ،شرفني في بيتي في باريس ، أخبرني عن أعماله المستقبلية و تكلمنا كثيرا عن أبيه الأستاذ الكبير أحمد زكي و وصف لي مدى فخره و اعتزازه بأبيه رحمه الله ثم تبادلنا أفكارا كثيرة و غنينا سوية و بكل تواضع أدى لي شخصيات متعددة ببراعته في التمثيل ، باختصار شعرت كأني أعرف هيثم من مدة طويلة و بالتأكيد كنت أريد لقياه مرات أخرى لكن قدر الله ما شاء و هو الآن عند المولى سبحانه و تعالى .

أتقدم بأحر التعازي لأهل هيثم و للشعب المصري ، رحم الله هذه الروح الطيبة ، إنا لله و إنا إليه راجعون"



من المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء اليوم السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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كانت خطيبة هيثم أحمد زكي قد تقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، من ثَم انتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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